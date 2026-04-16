«Очень душевный человек»: Анастасия Волочкова рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой

Волочкова стала известна благодаря работе в Мариинском и Большом театрах, где она была примой-балериной. Однако в 2009 году артистка неожиданно попробовала себя в качестве певицы.

Именно Пугачева сыграла ключевую роль в музыкальной карьере балерины. Композитор Игорь Николаев написал для Волочковой песню «Балерина», и Алла Борисовна пригласила её выступить на своём песенном фестивале «Рождественские встречи». После этого выступления Примадонна объявила Волочкову поющей балериной.

«Очень душевный человек», — охарактеризовала Волочкова 77-летнюю певицу.

Артистка балета отметила, что Пугачева всегда давала ей мудрые советы и поддерживала в творческих начинаниях. В 2019 году Алла Борисовна пригласила Волочкову на свои юбилейные концерты, что балерина восприняла как знак особого доверия и признания.

Напомним, Алла Пугачева 15 апреля отметила 77-й день рождения. Певица известна не только как исполнительница, но и как организатор крупных музыкальных фестивалей, где она помогает начинающим артистам.