«Обычная, нормальная женщина»: фермер Олег Сирота женился после громкого развода

Знаменитый фермер и сыровар Олег Сирота заявил, что женился после громкого развода с дочерью Германа Стерлигова. В беседе с Kp.ru он признался, что нашел «нормальную женщину».

Несмотря на четырех детей, экс-супруги не смогли сохранить отношения и объявили о расставании. После этого их еще связывали скандалы, но Олег не так долго оставался холостяком. Он опубликовал в соцсетях фото, на котором показал кольца на безымянных пальцах.

«Когда потерял статус холостяка», – подписал кадр фермер.

Оказалось, что в поисках невесты Сирота даже участвовал в программе «Давай поженимся!», но выбрал в итоге другую женщину – не публичную. Журналисты поинтересовались, можно ли поздравить пару.

«Да, я очень рад, что в моей жизни наконец закончился этот ужасный период, связанный с разводом», – ответил Олег.

Но сыровар не стал называть имя избранницы, боясь публичных обсуждений.

«Она не блогер, не предпринимательница, она обычная, нормальная женщина. Готовит мне по утрам сырники. Блинчиками кормит, яичницей. В общем, прекрасно реализует все то, чего я так и не дождался от невест из «Давай поженимся», – объяснил мужчина.

Он подчеркнул, что больше не хочет выносить отношения на публику, так как «наелся» этим в предыдущем браке.

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