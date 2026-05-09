«Обязательно отмечаем всей семьей»: Лера Кудрявцева рассказала о любимых военных песнях накануне Дня Победы

Кудрявцева — популярная телеведущая, известная по программам на федеральных каналах. Она регулярно участвует в праздничных мероприятиях и проектах, посвящённых значимым датам.

Накануне главного праздника страны звезда назвала свои любимые военные песни. Среди них — композиции из культового фильма «Семнадцать мгновений весны», а также произведения в исполнении Марка Бернеса и Леонида Утесова. Эти песни стали символами эпохи и до сих пор трогают сердца миллионов слушателей.

«Обычно я хожу на Парад Победы на Красной площади, но в этом году буду смотреть его по телевизору. Мы обязательно отмечаем этот праздник всей семьей», — поделилась телеведущая.

Кроме Кудрявцевой, о своих музыкальных предпочтениях рассказала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала любимой военной композицией песню «Нам нужна одна победа».

К слову, одна из самых известных военных песен — «Смуглянка» — могла остаться незамеченной. Композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали её в 1940 году для ансамбля Киевского военного округа, но произведение не приняли.

Песня получила вторую жизнь только спустя 30 лет благодаря режиссёру Леониду Быкову, который включил её в свой легендарный фильм «В бой идут одни "старики"». Сегодня «Смуглянку» знают миллионы людей, и она звучит на каждом празднике Победы.