«Обязана дать опровержение порочащей честь информации»: Виталий Бородин требует с Аллы Пугачевой 5 млн рублей

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил о новом витке в деле о судебных разбирательствах с Аллой Пугачевой. В своем Telegram-канале политик раскрыл, что он и его команда направили иск в суд в отношении певицы, потребовав от нее опровержения «порочащей честь» информацию и компенсации в размере 5 млн рублей.

Недавно в Одинцовском суде отозвали иски в отношении Аллы Пугачевой, в которых общественники требовали лишить ее звания народной артистки РФ и взыскать с нее 1,5 млрд рублей после скандального интервью. Виталий Бородин объяснял: основанием для такого решения стало то, что уехавшая из России певица сменила место регистрации. Сейчас в деле начались продвижения: глава ФПБК рассказал, что адрес прописки знаменитости удалось определить, поэтому теперь ему и его команде не составит труда наказать артистку.

«Только что направили исковое заявление в Суд и досудебную претензию Пугачевой по адресу ее прописки, который нам установил Одинцовский суд Московской области. Теперь, располагая адресом в Москве, мы последовательно движемся в этом направлении. Наши требования предельно ясны и просты: Пугачева обязана дать публичное опровержение ранее распространенной информации, порочащей честь и достоинство обо мне», - заявил Виталий Бородин.

Однако на этом политик останавливаться не собирается: он требует от Аллы Пугачевой компенсации в размере 5 млн рублей. Виталий Бородин сразу же отметил: эти деньги будут направлены на помощь сражающимся за Родину бойцам.

«Хотим подчеркнуть, что эти деньги не пойдут в карман мне. Все 5 миллионов рублей будут направлены на поддержку наших солдат и офицеров, выполняющих свой долг перед Родиной. Мы убеждены, что это наиболее достойное применение данной суммы», - подчеркнул глава ФПБК.

В заключение Виталий Бородин выразил надежду на «справедливое и беспристрастное рассмотрение дела». При этом политический деятель добавил: он и его единомышленники «уверены в своей правоте». Глава ФПБК пообещал оперативно сообщать обо всех новостях в личном блоге.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) купили виллу в Болгарии на заработанные в России деньги.

*признан иноагентом на территории РФ