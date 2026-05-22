Объявлена дата премьеры нового триллера с Джонни Деппом

Об этом сообщает издание Deadline.

Джонни Депп стал известен благодаря ролям в культовых франшизах «Пираты Карибского моря» и «Фантастические твари». Актёр также снимался в фильмах Тима Бёртона, включая «Эдвард Руки-ножницы» и «Суини Тодд».

В новом триллере «Пьяница» Депп исполнит главную роль. Режиссёром проекта выступит Марк Уэбб, известный по картинам «500 дней лета» и «Новый Человек-паук». Сценарий написал Зак Дин, автор «Войны будущего».

По сюжету молодая барменша на частной яхте сталкивается с таинственным пассажиром. Роль девушки исполнит актриса Мэдлин Клайн. В проекте также участвует Пенелопа Крус, с которой Депп уже работал в прошлом.

Интересно, что студия Lionsgate освободила дату 26 марта 2027 года специально для этого фильма. Изначально на этот день был запланирован выход религиозной драмы Мела Гибсона «Страсти Христовы: Воскресение. Часть 1». Премьеру перенесли на май 2027 года.