Объявился в неожиданном месте: стало известно, чем занялся Меладзе после отмены концертов в России

Несколько месяцев назад Валерий Меладзе попал в масштабный скандал. Во время выступления в Дубае он произнес проукраинский лозунг, из-за которого на него ополчились российские поклонники. Артист даже оказался на волоске от лишения гражданства, но все-таки до этого не дошло. Когда разговоры об этом стали постепенно затихать, вокалист залег на дно и перестал как-либо выходить на связь с аудиторией.

По последней информации, которую распространила Лайма Вайкуле, Меладзе находился в Испании, но, как и все, она не знала, чем он занимается. Теперь же стало известно, что Валерий решил выйти из тени. После отмены концертов в российских городах он решил продолжить работать за границей, а именно в Узбекистане.

На сайте iticket.uz сообщили, что знаменитый артист выступит на сцене Дворца «Дружбы народов» в Ташкенте 23 мая. Портал утверждает, что организацией концерта было решено заняться из-за многочисленных просьб от поклонников исполнителя.

Отметим, что цены на билеты довольно приемлемые. Они стартуют от 1400 рублей, но можно приобрести также и премиальные места. Они дороже, но все равно не по запредельной стоимости – 14000 рублей.

Ранее стало известно, что магазинам запретили наносить фото Валерия Меладзе на предметы одежды и интерьера.