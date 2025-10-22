Обвиняемый в легализации 64 млн рублей бизнесмен Портнягин зарегистрировал ИП.

Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин, которого следствие обвиняет в легализации 64 миллионов рублей и просит приговорить к 5 годам колонии, занялся новым делом.

Согласно открытым источникам, Дмитрий Портнягин зарегистрировал новое ИП. Статус индивидуального предпринимателя он получил 20 октября 2025 года. Указано, что основным видом деятельности предпринимателя будет правовая область.

Теперь блогер сможет представлять интересы клиентов в судах, консультировать в гражданских, уголовных делах и трудовых спорах, а также помогать в подготовке юридических документов.

Напомним, Дмитрия Портнягина изначально обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, однако позже эти обвинения сняли. Вскоре против бизнес-коуча возбудили новое уголовное дело по факту легализации денежных средств.

