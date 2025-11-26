Обвиняемая в контрабанде Аглая Тарасова внезапно поменяла показания в суде

Аглая Тарасова заявила, что вейп с наркотиками* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) ей подарил друг в Израиле. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сегодня в столичном суде проходит очередное заседание по делу Аглаи Тарасовой. Напомним, актрису обвиняют в контрабанде наркотиков*. При досмотре в аэропорту Домодедово у нее нашли вейп с запрещенным веществом.

Ранее актриса заявляла, что привезла вейп зная о содержимом внутри него. Якобы, он предназначался для ее больной бабушки — из-за тяжелого состояния наркотические* вещества могли облегчить ее страдания.

Однако сейчас Тарасова выдвинула другую версию — якобы вейп ей подарил ее знакомый из Израиля, который владеет фармкомпанией. О наличии наркотиков* внутри устройства актриса не знала.

Сегодня на заседание также пришли актеры Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Они дали положительную характеристику на коллегу.

Ранее мы писали о том, что нарколог Шуров предположил, что Аглаю Тарасову осудят без снисхождения.

