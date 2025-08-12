«Общаются на английском»: дочь Геннадия Хазанова гордится, что воспитала детей иностранцами

Дочь артиста Геннадия Хазанова Алиса рассказала, что вырастила детей-иностранцев. По ее словам, дочери появились на свет во Франции, затем в России она отдала девочек в «иностранное образование». Теперь самый комфортный для них язык общения – английский.

На заявление Алисы Хазановой обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Дети мои родились во Франции. Когда я приехала в Москву жить и работать, отдала детей в иностранное образование. По этому поводу переживала и сомневалась. Я растила детей-иностранцев», - сказала Хазанова.

Актриса хотела, чтобы дочери росли вне контекста «дети из знаменитой семьи». Алиса столкнулась с этой ситуацией на личном опыте и не желала ее детям.

«Получается, я во многом вырастила детей-иностранцев. То есть у них французский, английский и русский языки – из всех языков они общаются на английском. Это самое комфортное для них общение», - отметила Хазанова.

Судя по информации в Сети, Хазанова была замужем за швейцарским финансистом. Пара развелась в 2011 году. От этого союза остались две дочери. В 2015-м Алиса вышла замуж за юриста.

Ранее Геннадий Хазанов признавался, что для него существуют два места для жизни – Москва и Юрмала.