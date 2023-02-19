«Обрела счастье, но потеряла покой», – Наташа Королева поздравила сына с днем рождения
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@sobchak»
С необычным откровением выступила вдруг певица Наташа Королёва.
В день рождения своего сына Архипа, звезда выложила в социальной сети большой пост, в котором честно призналась, что, родив сына от Сергея Глушко, обрела счастье, но полностью лишилась покоя.
Под изображением, на котором Королёва обнимает своего 21-летнего отпрыска, исполнительница написала: «Года эти пролетели, будто яркая комета.
Очень хочется пожелать сыну ценить время, людей, уметь быть счастливым, и даже в очень сложные времена видеть что-то хорошее в происходящем. Сохраняй внутренний стержень и нашу с папой любовь!»
Как сообщает Газета.Ru, что Архип уже давно живёт самостоятельной жизнью, учится в институте и зарабатывает себе на карманные расходы частными урокам японского языка.
Также, к счастью для звёздной мамы, шоу-бизнесом её сын не увлекается.