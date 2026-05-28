«Обожаю критиков»: актёр Андрей Максимов ответил на резкую критику Боярского и Меньшикова

Об этом сообщает издание StarHit.

Максимов стал известен широкой аудитории благодаря ролям в сериалах «Слово пацана» и «Москва слезам не верит. Всё только начинается». В спектакле «Гамлет» МХТ имени Чехова артист исполняет роль короля Клавдия, а заглавную роль играет Юра Борисов.

Скандал вокруг постановки разгорелся после того, как народные артисты России Михаил Боярский и Олег Меньшиков публично высказались о спектакле. Боярский назвал «Гамлета» «чёрт-те что и сбоку бантик» и даже «полным говном». Меньшиков, в свою очередь, назвал постановку «катастрофой» и «чудовищем». Мэтры раскритиковали спектакль за «чересчур вольное прочтение классики».

Андрей Максимов ответил на критику неожиданно позитивно. В беседе с изданием StarHit артист заявил, что рад любым обсуждениям и скандалам вокруг постановки. «Я очень рад, что зритель и люди могут лишний раз вспомнить такого блестящего артиста, как Михаил Боярский. Он прекрасен, и дай Бог ему здоровья», — поделился Максимов.

Актёр подчеркнул, что приветствует критику и не видит в ней ничего негативного. «Обожаю критиков. Критикуйте, я просто фанат всех обсуждений. Замечательно, если люди» [говорят о спектакле], — добавил артист.

Cпектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова стал одной из самых обсуждаемых театральных премьер последнего времени. Помимо Юры Борисова в главной роли и Андрея Максимова в роли Клавдия, в постановке занята актриса Анна Чиповская, исполняющая роль Гертруды. Полемика вокруг современной интерпретации классического произведения Шекспира разделила театральную общественность на сторонников и противников смелой режиссёрской трактовки.