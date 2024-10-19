«Обклеен датчиками, уколот»: экс-участник Little Big Антон Лиссов рассказал, был ли у него инфаркт

Фронтмен группы Jane Air и бывший бэк-вокалист Little Big Антон Лиссов рассказал подробности экстренной госпитализации в Санкт-Петербурге. Он подтвердил, что в ночь 18 октября действительно почувствовал себя плохо и был вынужден вызвать «скорую помощь».

«Был мастерски спущен вниз по лестнице руками сонных дворников и погружен в скорую», - поделился Лиссов в своем Telegram-канале.

Как отметил музыкант, его доставили в Мариинскую больницу и провели тщательное обследование.

«Был встречен тепло, обклеен датчиками, уколот и пристально осмотрен. Инфаркт исключили. С болью в сердце (уже метафорической), вынужден был написать заявление об отказе от дальнейшей госпитализации», - с иронией сообщил артист.

Он пояснил, что решил не оставаться в больнице из-за предстоящих гастролей в Рязани.

Напомним, Антон Лиссов ушел из Little Big, когда солисты группы в 2022 году решили эмигрировать США.

Ранее сообщалось, что народного артиста РФ Александра Панкратова-Черного экстренно прооперировали. 75-летнему актеру потребовалась хирургическое вмешательство на руке из-за того, что у него не разгибались пальцы.