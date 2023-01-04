Обиженная Софи Ротару посадила в тюрьму своего концертного директора

Певица обнаружила, что ее концертный директор, имеющая свободный доступ ко всем средствам Ротару, присвоила около 7 млн. рублей.

Результатом скандала стало судебное разбирательство, в ходе которого выяснилось, что Коняхина регулярно брала с организаторов 50% предоплаты за предстоящие концерты, о чем Ротару не сообщала, а деньги присваивала и спускала в казино и дорогих ресторанах.

Концертного директора приговорили к 6 годам колонии, однако, спустя три года, освободили по амнистии.

Все это не так, - уверяет продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, - у Ротару был роман с ее личным водителем.

Мужик оказался ветреным, и хотя Ротару в свои 61 выглядела куда эффектней 42-летней соперницы, переключился на Коняхину.

«Обиделась, что та отбила у нее любовника, и придумала хищение денег!» - уверяет Разин.

Сама Ольга Коняхина объясняет недостачу так: Ротару всегда оформляла гонорары за выступления в свободно конвертируемой валюте, а если у заказчика не было долларов, брала в рублях, и тут же поручала своему директору менять их на валюту.

Роковой скачок с 23 до 29 рублей за доллар застал Ольгу врасплох. Она просто не успела в обменный пункт.

Скандальная история между Софией Ротару и Ольгой Коняхиной случилась в 2008-2010 годах.