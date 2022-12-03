Обиженная Медведева высмеяла сбежавшего Милохина

В «Ледниковом периоде» Евгения Медведева выступала в паре с блогером Даней Милохиным. Однако в один день он позвонил и сказал, что устал от тренировок.

Медведевой пришлось быстро искать замену. Новым участником стал Федор Федотов. Медведева отметила, что за все время она ни разу не услышала жалоб. Выделив его стойкость, девушка назвала Федотова героем.