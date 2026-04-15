Опубликовано 15 апреля 2026, 14:23
«Объединить два разных мира»: песня Юрия Шатунова возглавила мировой чарт Shazam благодаря Канье Уэсту

Легендарный хит Юрия Шатунова «Седая ночь» неожиданно вышел на первое место глобального рейтинга Shazam. Советская песня 1988 года стала вирусной по всему миру после появления ИИ-видео с Канье Уэстом.
Как сообщает Telegram-канал «НТВ», песня группы «Ласковый май» впервые за 37 лет оказалась в топе мирового музыкального чарта.

Юрий Шатунов стал известен как солист советской поп-группы «Ласковый май». Певец умер в 2022 году в возрасте 48 лет.

В Сети появилось созданное с помощью искусственного интеллекта видео, на котором американский рэпер Канье Уэст якобы исполняет англоязычную версию «Седой ночи» под названием Silver Night. Ролик стал вирусным — пользователи со всего мира массово начали искать оригинальную композицию через музыкальный сервис Shazam.

Это привело к рекордному количеству поисковых запросов.

Авторы ИИ-кавера хотели «объединить два разных мира» — соединить экспрессию Канье Уэста с ностальгическими нотами песен Шатунова, пишет издание Super. Эксперимент превзошёл все ожидания: советский хит впервые за десятилетия привлёк внимание зарубежной аудитории.

Напомним, Юрий Шатунов записал «Седую ночь» в составе группы «Ласковый май» в 1988 году. Песня стала одним из главных хитов советской эстрады.

Автор:Оскар Поперечный