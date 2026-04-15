«Объединить два разных мира»: песня Юрия Шатунова возглавила мировой чарт Shazam благодаря Канье Уэсту

Как сообщает Telegram-канал «НТВ», песня группы «Ласковый май» впервые за 37 лет оказалась в топе мирового музыкального чарта.

Юрий Шатунов стал известен как солист советской поп-группы «Ласковый май». Певец умер в 2022 году в возрасте 48 лет.

В Сети появилось созданное с помощью искусственного интеллекта видео, на котором американский рэпер Канье Уэст якобы исполняет англоязычную версию «Седой ночи» под названием Silver Night. Ролик стал вирусным — пользователи со всего мира массово начали искать оригинальную композицию через музыкальный сервис Shazam.

Это привело к рекордному количеству поисковых запросов.

Авторы ИИ-кавера хотели «объединить два разных мира» — соединить экспрессию Канье Уэста с ностальгическими нотами песен Шатунова, пишет издание Super. Эксперимент превзошёл все ожидания: советский хит впервые за десятилетия привлёк внимание зарубежной аудитории.

Напомним, Юрий Шатунов записал «Седую ночь» в составе группы «Ласковый май» в 1988 году. Песня стала одним из главных хитов советской эстрады.