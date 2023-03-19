«Обе они аферистки»: Дана Борисова ждет уголовных дел против Блиновской и Самойловой

На фоне продолжающегося конфликта с блогером Валерией Чекалиной, более известной в интернете под псевдонимом Лерчек, телеведущая Дана Борисова предположила, что в ближайшем будущем сотрудники налоговой службы займутся проверкой деятельности Оксаны Самойловой и Еленой Блиновской.

Известно, что обе блогерши одинаково сильно действуют Борисовой на нервы.

Телеведущая считает, что они представляют собой ничто иное, как парочку онлайн-аферистов, получающих все свои средства нечестным трудом.

Больше всех других Дане претит деятельность Оксаны Самойловой, которая недавно выкладывала в сеть свои фотографии с роскошной свадьбы в Дубае.

«С огромным нетерпением жду я когда придут за Самойловой и считаю что обе они аферистки», – во всеуслышание заявила Дана Борисова в программе «Ты не поверишь».

Отметим, правоохранители считают, что Чекалины еще два года назад купили доллары США на 130 миллионов рублей, пытаясь скрыть легализованные деньги, заработанные незаконным способом.