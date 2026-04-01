«О его женитьбе я узнала из прессы»: Ксения Алфёрова рассказала о разводе с Бероевым после 21 года брака

В беседе с Лаурой Джугелией звезда сериала призналась, что о новом браке бывшего супруга узнала из СМИ. Актриса также прокомментировала пост Бероева в соцсетях, где он заявил, что проблемы в их отношениях начались четыре года назад.

Ксения Алфёрова стала известна благодаря ролям в сериалах «Бедная Настя» и «Не родись красивой». Актриса 21 год состояла в браке с Егором Бероевым — их пара считалась одной из самых крепких в российском шоубизнесе.

Артистка назвала публичное заявление бывшего мужа «неудачной импровизацией». «О его женитьбе я узнала из прессы», — поделилась Алфёрова. Говоря о посте Бероева про развод, актриса отметила: «Это неудачная импровизация, о которой, я думаю, он уже много раз пожалел. Всё самое страшное случилось не четыре года назад всё же, а позже. Немножко преувеличил».

В интервью Ксения также затронула болезненную тему потери детей. Как рассказала артистка, в начале совместной жизни с Бероевым она дважды потеряла детей на большом сроке беременности. Егор поддерживал супругу во время экстренной операции, и эти испытания пара переживала вместе.

Напомним, официально пара развелась в прошлом году. Две недели назад стало известно, что Бероев тайно женился на 21-летней балерине и актрисе Анне Панкратовой, которая сыграла главную роль в его фильме «Кукла». Они познакомились в хореографическом колледже Геннадия Ледяха, куда режиссёр пришёл искать исполнительницу для своей картины. Разница в возрасте между новыми супругами составляет 27 лет — молодая жена Бероева всего на три года старше его дочери от предыдущего брака с Алфёровой.