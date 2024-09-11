«О, боги!»: звезда «Папиных дочек» похвасталась стройными ногами в 38 лет

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович похвасталась стройными ногами в новой фотосессии. 38-летняя актриса снялась в шортах на складном стуле-гамаке в саду.

Знаменитость активно ведет соцсети и часто принимает участие в съемках. Она примеряет разные образы, наряды и меняет локации. На многих снимках она принимает необычные позы, а фанаты отмечают, что Мирослава словно профессиональная модель.

В этот раз Карпович примерила рубашку с длинным рукавом и короткие шорты яркого цвета. На ней были золотистые украшения, а обувь отсутствовала. На свежем фото актриса расположилась на стуле и подняла ноги наверх. Выглядело все это очень эффектно.

«О, боги! Ох, уж эти... будни», — подписала фото артистка.

Поклонники отметили, что у звезды замечательная фигура.

«Вы как всегда прекрасны», «Эстетичное блаженство», «Шикарные ножки!», «Красота от макушки до пяточек, очарование без границ», – высказались в комментариях.

Напомним, что недавно актриса вернулась с отдыха с мамой. Они были на Мальдивах и делились солнечными фотографиями. Неизвестно, был ли с ними кто-то еще. Поклонников волнует личная жизнь артистки, но она не афиширует отношения. В начале 2023 года она рассказала о новом романе, но больше не упоминала мужчину.

Ранее мы писали о том, что Шуфутинский сделал признание об Алле Пугачевой и ее ногах.