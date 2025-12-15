«Нью-Йорк»: повзрослевшая дочь эмигрировавшей в США Ольги Шелест стала копией знаменитой матери

Телеведущая Ольга Шелест в 2022 году эмигрировала с семьей в США, ведет затворнический образ жизни и изредка выходит на связь в соцсетях. В личном блоге она поделилась редким снимком 10-летней дочери Айрис.

Шелест вышла на прогулку с наследницей и собакой. Девочка слепила снеговика и радостно позировала рядом с ним. На снимке Айрис запечатлена в розовой куртке и теплых меховых наушниках в обнимку с собакой.

«Нью-Йорк», — коротко подписала снимок Ольга.

Пользователи Сети поспешили оценить внешность наследницы экс-телеведущей и пришли к выводу, что Айрис очень похожа на знаменитую мать.

«Копия вас»; «Как на маму похожа»; «Как Айрис выросла», «Похожа на вас», - отметили комментаторы.

Напомним, Ольга Шелест замужем за продюсером Алексеем Тишкиным. Супруги воспитывают двоих детей: помимо Айрис, у них есть 12-летняя дочь по имени Муза. У девочек двойное гражданство — российское и американское. Шелест в 2022 году уволилась из всех телепроектов в России, в которых была задействована, ради жизни в США.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов заявил, что за три года о существовании Ольги Шелест все успели забыть. По его словам, на пике популярности до эмиграции экс-звезда зарабатывала порядка 4 – 5 миллионов рублей за ведение корпоративов.