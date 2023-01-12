«Нужно успевать жить»: Сергей Лазарев хочет уйти со сцены

Весьма необычное заявление сделал накануне своего сорокового дня рождения знаменитый российский певец Сергей Лазарев.

Оказывается, он пришел к выводу о том, что самое главное в жизни - здоровье и семья, а отнюдь не музыка и даже не успешная карьера.

В своем Instaram (принадлежит компании Meta, запрещена в России) певец опубликовал отрывок интервью, где советует ни в коем случае не забывать о том, кто ты такой.

К старости ты можешь остаться совершенно один, и все что у тебя будет – это твои друзья и семья.

Если их нет - увы, никакая профессия тебе их не заменит», - уверяет Лазарев, - поэтому отдавать себя работе полностью – не самая лучшая идея.

Кто знает, может быть в скором времени певец голос, на чьем творчестве выросло целое поколение, и в самом деле предпочтет сцене домашний уют.

Однако пока что Сергей активно заводит публику на ежегодном гала-фестивале телеканала «Россия-1» под названием «Песня Года».