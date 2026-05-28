«Ну-ка, все вместе!» возвращается: Николай Басков и Сергей Лазарев готовят восьмой сезон шоу на «России 1»

Официальная дата премьеры пока не объявлена, но ожидается, что новый сезон выйдет в эфир в 2026 году.

Николай Басков остается неизменным ведущим проекта, а Сергей Лазарев продолжает работать в качестве лидера «сотни» — масштабной судейской коллегии из 100 экспертов, оценивающих выступления участников.

Формат шоу сохраняется: коллективы проходят серьезный отбор, выходят на сцену и исполняют известные песни. Самые сильные становятся победителями. Именно сочетание масштаба — сто человек в жюри — и качества вокала сделало проект одним из самых популярных музыкальных форматов на российском телевидении.

Шоу «Ну-ка, все вместе!» стартовало на «России 1» несколько лет назад и быстро завоевало любовь зрителей. В разных сезонах проекта принимали участие как профессиональные коллективы, так и любительские хоры со всей страны. Николай Басков и Сергей Лазарев ведут шоу с самого начала, формируя особую атмосферу музыкального состязания.