21:41, 30 декабря 2022
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«Ну и морда»: Иду Галич обложили матом
Телеведущую Иду Галич не приняли зрителей комедийного YouTube шоу.
После выпуска программы «Я себя знаю» в комментариях к ролику начали появляться оскорбительные реплики в адрес гостя.
«Удивительно, но оказывается, зрители комедийных шоу - самые жестокие, – жалуется Галич в соцсетях, – я почти научилась не плакать, когда читаю про себя что я х***ый гость.
А те, кто называет моё лицо мордой, должны иметь в виду, что это данность. Из-за вас, идиотов, я ложиться под нож не буду».
Справедливости ради стоит заметить, что комментарии в адрес Иды действительно изобилует оскорблениями и ругательствами.
Что именно вызвало такое недовольство зрителей – остается загадкой.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:Соцсети
Автор:Кирилл ЗенковТеги: