«Ну и морда»: Иду Галич обложили матом

Телеведущую Иду Галич не приняли зрителей комедийного YouTube шоу.

После выпуска программы «Я себя знаю» в комментариях к ролику начали появляться оскорбительные реплики в адрес гостя.

«Удивительно, но оказывается, зрители комедийных шоу - самые жестокие, – жалуется Галич в соцсетях, – я почти научилась не плакать, когда читаю про себя что я х***ый гость.

А те, кто называет моё лицо мордой, должны иметь в виду, что это данность. Из-за вас, идиотов, я ложиться под нож не буду».

Справедливости ради стоит заметить, что комментарии в адрес Иды действительно изобилует оскорблениями и ругательствами.

Что именно вызвало такое недовольство зрителей – остается загадкой.