«Новый краш подростков»: 14-летний сын Боярской и Матвеева покорил соцсети редкими фото

Андрей — первенец Елизаветы Боярской и актёра Максима Матвеева, одной из самых крепких пар российского шоубизнеса. Родители редко показывают сына публике, поэтому каждое его появление в соцсетях вызывает ажиотаж. По мнению поклонников, Андрей унаследовал красоту от матери, а статью — от отца.

В своём телеграме актриса поздравила сына с важной вехой — скорым получением первого паспорта:

«Сегодня Андрею 14! И он скоро пойдёт получать первый паспорт! Я убеждена, что наши дети, нынешние подростки, лучше нас: чище, честнее, свободнее, дружелюбнее, добрее. Пусть ваш взрослый мир будет добрым, безопасным, радостным, созидающим, порядочным. Горжусь, люблю, восхищаюсь! Только вперёд!»

Максим Матвеев также не остался в стороне и опубликовал трогательное поздравление:

«14 лет… Андрюха, спасибо тебе, сынище, за то, что ты с нами!!! Радуюсь тебе и твоему пути каждое мгновение этой жизни!!! Продолжай созидать свою реальность и этот мир!! Верю в тебя и буду верить всегда!!! Твой папа», — написал актёр.

Пользователи соцсетей восхитились повзрослевшим наследником звёздной пары. Подписчики отметили, что Андрей, несмотря на внимание к своей персоне, не попадает в скандальную хронику и ведёт себя сдержанно.