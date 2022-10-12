Новым директором Волочковой стала 17-летняя девушка

Заслуженный артист РФ и обладательница многочисленных наград, российская артистка балета Анастасия Волочкова сменила директора.

Татьяна Герасимова, теперь уже бывшая менеджер экс-примы Большого театра, не раз жаловалась на сложные отношения с примой. Всем памятен знаменитый трёхчасовой скандал, который устроила Волочкова на борту самолёта Мале – Москва, где она до последнего отказывалась надевать маску.

Сама Волочкова отрицает наличие какие-либо распрей со своим бывшим PR-директором и утверждает, что они по-прежнему в хороших отношениях, а решение сменить директора было принято исключительно в связи с загруженностью Герасимовой.

«У нее просто появились новые проекты, которые оказались важнее», - пишет Настя в соцсетях.

Должность директора теперь займёт крестница балерины – Элиза. Девушке всего 17, однако она уже оправдала доверие к себе.

«Элиза обладает удивительным талантом вести деловые переговоры, и, что для меня принципиально важно, умеет при этом держаться в интеллигентном ключе. К тому же молодёжь нынче куда более креативна, - уверяет 46-летняя артистка.