Новый скандал на шоу «ВИА Суперстар!»: Леру Кудрявцеву возмутили слова Сергея Соседова о женщинах

Между телеведущей Лерой Кудрявцевой и музыкальным критиком Сергеем Соседовым вспыхнул скандал в эфире нового выпуска шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ. Телезвезду возмутили высказывания критика о женщинах.

Накануне на телеканале НТВ состоялась премьера пятого выпуска шоу «ВИА Суперстар!», тема которого — «Мой хит». Участники проекта исполняли свои любимые песни, но не в стандартной аранжировке, а так, как они их видят. Солисты группы «Божья коровка» Владимир Воленко и Наталья Шоколадкина представили композицию Сергея Трофимова «Город Сочи».

Критик Сергей Соседов, который входит в состав жюри шоу, оценил номер артистов и поинтересовался, кто в паре был «плюсом», а кто «минусом». Певица Наташа Королева заявила, что ее тезка была яркой и зажигательной, поэтому она — плюс. По мнению артистки, Владимир Воленко был более спокойным.

«Так обычно женщина минус, а мужчина — плюс. А тут наоборот получилось», — отметил Сергей Соседов.

На реплику критика обратила внимание Лера Кудрявцева. Телеведущая не согласилась с мнением Сергея Соседова.

«Это чего женщины — минус? Минуточку!» — возразила Лера Кудрявцева.

Оказалось, что у музыкального критика свой взгляд на роли мужчин и женщин в творчестве. Сергей Соседов объяснил свои слова.

«Считается, что у женщины минусовая энергетика, отрицательная, а у мужчины, наоборот, — положительная, плюсовая. Как земля и небо. Земля — это минус, а небо — это плюс», — заявил критик.

Напомним, в новом шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ участвуют знаменитые музыкальные коллективы 80-х—90-х: золотой состав группы «Стрелки», ВИА «Лейся, песня!» и «Белорусские песняры», группы «Вирус!», «Форум», «Божья коровка», «Чи-Ли» и «Балаган Лимитед». В состав жюри вошли Лера Кудрявцева, Стас Пьеха, Наташа Королева и Сергей Соседов.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева и Наташа Королева устроили скандал в эфире шоу «ВИА Суперстар!».