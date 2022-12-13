20:05, 13 декабря 2022
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Новый друг Варнавы ревнует ее даже к телефонной трубке
Секс-символ Comedy Woman и юморист со стажем ничуть не обижается на своего «золотистого джентльмена», который претендует на абсолютное внимание.
Мужчина ругается даже когда Катя разговаривает при нем по телефону.
Он регулярно ездит с телеведущей по миру, причем отель теперь приходится подбирать с учетом этой совместной поездки.
Он очень изящный и стройный, и, по мнению подписчиков, очень похож на саму Варнаву. И главное, молодая женщина отныне может быть абсолютно уверенна: этот друг не оставит ее после сомнительной интрижки с другой актрисой или фотомоделью.
Что бы там ни говорил Александр Молочников, стремительное расставание с Варнавой не обошлось без участия Анастасии Ивлеевой.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.eg.ru/showbusiness/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: