Новые формы Анны Седоковой потрясли соцсети

39-летняя киевлянка сделала фотосессию в платье, символизирующим глобальные перемены. Черное облегающее платье, в котором Анна предстала перед своими подписчиками, по форме напоминает песочные часы. Элегантный наряд прекрасно гармонирует с формами самой дивы, которая сейчас возвращается в Россию после полугодового пребывания в Соединенных Штатах.

Необычный вектор перемещения обусловлен решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины внести бывшую солистку группы ВИА-Гра в санкционный список. Свое фото в новом супер-платье Анна сопроводила пояснениями: «Обожаю перемены в жизни…Страшно, знаю. Но это – точка роста». Говорят, в планах Седоковой начать в России новый бизнес. Что ж, песочные часы дизайнеру одежды, актрисе, телеведущей и просто красивой женщине Анне Седоковой явно удались, время пошло…