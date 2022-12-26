Новую любовь Ольги Орловой вывела из дома охрана

Новую пассию Ольги Орловой вывела из дома охрана телезвезды Очаровательную Соню приревновал один из членов семьи.

Ведущая телешоу «Дом-2» никогда не скрывала своей полигамии. В ее роскошном особняке, более того, в ее постели спят сразу четыре собаки. Этих «девочек» и «мальчиков» Ольга в разные годы выручила из тяжелых жизненных ситуаций. И приютила у себя.

В канун Нового года хозяйка подобрала где-то во дворе маленькую кошечку, которая окрестила Соней.

Увы, Шарпей по кличке Бруно посчитал Соню лишней на празднике своей собачьей жизни. И попытался объяснить, кто в доме хозяин.

Учитывая очевидную разность весовых и видовых категорий, Орлова была вынуждена вызвать охрану, которая тактично переместила испуганную кошку в свой флигель.

Пока Дина будет проживать там. Ольга ее регулярно навещает вместе с самым добрым из своих питомцев – дворняжкой Диной.