Новой пассии Никиты Преснякова оказалось 77 лет

Никита Пресняков, постепенно пробивающий себе дорогу к американской мечте, всё реже и реже появляется в сопровождении своей супруги, модели Алёны Красновой.

Начав жизнь с чистого листа, 31-летний сын Кристины Орбакайте проводит много времени со своей коллегой, знаменитой кантри-певицей Долли Партон.

Именно для неё Пресняков взялся работать видео-художником и за год сотрудничества уже снял и выпустил для американки несколько музыкальных клипов.

Если внимательно посмотреть на фотографии американской дивы, можно обратить внимание, что она отдалённо напоминает знаменитую бабушку молодого человека, Аллу Борисовну в юные годы.

Известно, что Долли в свои 77 лет до сих пор производит сильное впечатление на мужчин не только своими музыкальными талантами, но и выдающейся внешностью.

Партон - живая легенда американской музыкальной сцены.

Она написала без малого семь сотен песен, к тому же двадцать пять раз поднималась на верхнюю позицию кантри-чатов по версии журнала «Биллборд».

Именно поэтому Долли носит гордый титул «королевы кантри».