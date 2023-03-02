Новой пассии Никиты Преснякова оказалось 77 лет
Уехавший в США Никита Пресняков начал плотное сотрудничество с 77-летней «королевой кантри».
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@Umanchannel»
Никита Пресняков, постепенно пробивающий себе дорогу к американской мечте, всё реже и реже появляется в сопровождении своей супруги, модели Алёны Красновой.
Начав жизнь с чистого листа, 31-летний сын Кристины Орбакайте проводит много времени со своей коллегой, знаменитой кантри-певицей Долли Партон.
Именно для неё Пресняков взялся работать видео-художником и за год сотрудничества уже снял и выпустил для американки несколько музыкальных клипов.
Если внимательно посмотреть на фотографии американской дивы, можно обратить внимание, что она отдалённо напоминает знаменитую бабушку молодого человека, Аллу Борисовну в юные годы.
Известно, что Долли в свои 77 лет до сих пор производит сильное впечатление на мужчин не только своими музыкальными талантами, но и выдающейся внешностью.
Партон - живая легенда американской музыкальной сцены.
Она написала без малого семь сотен песен, к тому же двадцать пять раз поднималась на верхнюю позицию кантри-чатов по версии журнала «Биллборд».
Именно поэтому Долли носит гордый титул «королевы кантри».