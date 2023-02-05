Новое фото Олега Меньшикова вызвало противоречивые отзывы

Один из самых сексапильных актеров рубежа веков переживает нелегкие времена.

Однако в глазах своих бессменных поклонников 62-летний Олег Евгеньевич по прежнему выглядит «секси» и «милашкой».

По крайней мере, именно так отреагировало большинство фолловеров на недавнюю фотографию Меньшикова, выложенную в Сеть.

Вообще-то в синей толстовке и бейсболке, гладковыбритый и безволосый, он напоминает разнорабочего-гастарбайтера. Но в настоящей творческой личности главное не внешность, а внутренняя аура. Которая всегда была и есть у звездного артиста.

Жду весны, - немного меланхолически признался Меньшиков, считаю дни. Осталось 28.

Цвет его настроения – синий, - сразу почувствовали поклонники.

Однако несмотря ни на что, Меньшиков строит творческие планы на март. И даже выложил в Сеть расписание своих ближайших спектаклей в театре им. Ермоловой.