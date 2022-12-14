Новая ссора Наташи Королёвой и Тарзана

Загородное поместье легендарной эстрадной певицы Наташи Королёвой существует уже не первый десяток лет.

По словам звезды, дом был построен, когда ей было всего девятнадцать. При этом Королёва сама контролировала все работы от фундамента до самых мелких деталей в саду.

Можно представить себе, как важна для артистки эта недвижимость.

– Признаться, я даже жизнь в другом месте себе не представляю, – откровенничает Королёва, – более того, в этом доме я вижу своих любимых детей.

К сожалению, звёздный супруг Наташи, скандально известный Тарзан (в миру Сергей Глушко) долгое время упорно не хотел переезжать за город.

Сергея тоже можно понять: оказаться вдалеке от съемочной площадки для таких востребованных актёров и шоуменов – дело рискованное.

Споры относительно выбора места для совместного проживания систематически разгорались в семье, однако, теперь, наконец, всё в прошлом.

Карантин, вызванный пандемией коронавируса, похоже, окончательно примерил супругов.

Вот уже два года они живут в загородном доме и по-прежнему души друг дружки чают.