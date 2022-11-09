Новая спутница Ани Лорак оказалась ее двенадцатилетней дочкой

Певица и модель Ани Лорак почти полгода не поддерживала кантаты с прессой.

Только в последнее время девушка начала активно возвращаться в социальные сети и делиться новостями из своей жизни.

Выяснилось, что Лорак проводит время на одном из курортов Испании. С собой на отдых певица взяла свою дочь Софию.

Фотография Ани с юной наследницей вызвала удивление у многочисленных поклонников творчества артистки. Выяснилось, что София уже совсем взрослая и вполне может пойти по стопам звездной мамы.

Пользователи социальных сетей сперва даже спутали ее двенадцатилетнюю дочь с новой спутницей, отметив , что на фотографии младшая и старшая Лорак выглядят больше подружками, чем родственницами.

Напомним, что ребенка певице подарил турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу, с которым она состояла в браке немногим больше десяти лет.