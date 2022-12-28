Новая грудь и ягодицы: Дилара Зинатуллина ляжет под нож

Российские социальные сети буквально взорвала информация о том, что бывшая жена рэпера Моргенштерна* собирается сделать себе пластическую операцию.

Всему виной многочисленные тик-токи, которая начала снимать Дилара со знаменитым российским врачом Тимуром Хайдаровом.

Ранее к услугам специалиста прибегала не менее скандальное российское чудо под названием Инстасамка. Дарья Зотеева (настоящее имя самки) сделала себе губы, грудь и увеличила ягодицы, после чего открыто поблагодарила Тимура и даже высказывалась в поддержку всевозможных модификаций собственного тела.

Напомним, что Хайдаров считается одним из топовых российских пластических хирургов. На его операционном столе побывали Гоар Аветисян, Дава, Яна Рудковская, а очередь к нему, говорят, расписана до 2024 года.