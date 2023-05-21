«Носят носки за 300 рублей»: Дмитрий Дибров пожалел небогатых россиянок

За тридцать лет Дмитрий Дибров прошел славный путь от корреспондента районной газеты до всероссийского шоумена и телеведущего. На днях стало известно о тех критериях успеха, которые завсегдатай четырех российских телеканалов считает наиболее показательными.

Портал А теперь внимание! приводит такое высказывание Диброва: «Мне жаль женщин, чьи мужья носят простые хлопковые носки за 300 рублей и не знают о подставках для мячика в гольфе».

Носки самого маэстро стоят около 6000 рублей. Именно в них он пришел на одно из последних шоу «Звезды сошлись», сразу пояснив, что носки не капроновые, а шелковые.

По данным источника, в гардеробе экс-ведущего «Кто хочет стать миллионером» около сотни галстуков и двух сотен пар очков в брендовых оправах. О количестве носков и tee (деревянных подставок для первого удара при игре в гольф) не сообщается.