«Ноль эмоций»: дочь Киркорова осталась недовольна подарками в честь ее дня рождения

Вчера наступил первый день зимы. Тем не менее для Филиппа Киркорова 1 декабря значит гораздо больше: в эту дату единственной дочери поп-короля исполнилось 11 лет. В честь этого события звездный отец устроил пышное торжество. Все происходящее певец транслировал в социальной сети.

Известно, что Киркоров – ярый поклонник люксовых вещей, поэтому вовсе не удивительно, что для Аллы-Виктории он подарил серьги из последней коллекции Louis Vuitton. «Господи, 11 лет! Чтобы тебя всю жизнь преследовал только французский поцелуй. Эти сережки такие же милые, как и ты», – трогательно поздравил любимицу Филипп.

К слову, подарок отца имениннице пришелся по душе: девочка сразу же поспешила примерить ювелирное украшение. Чего не скажешь о реакции дочери Киркорова на сюрприз от брата. Мартин преподнес сестре большой пакет подарков. Когда же Алла-Виктория увидела в нем тканевые маски, то фирменным взглядом отца дала понять: это не то, что она ожидала получить.