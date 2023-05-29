Niletto, TERNOVOY, SLAME и другие звезды посетили презентацию лейбла «QUAKE MUSIC»

В Москве состоялась презентация нового музыкального лейбла «QUAKE MUSIC», основателем которого стал Марко Джакомо – музыкальный продюсер «ПЕСНИ на ТНТ», Музыкальная Интуиция, Ты Топ Модель на ТНТ, Comedy Battle, Ты как я, СЕКРЕТ, STAND UP и других популярных проектов.

Мероприятие посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Фотографам в этот вечер позировали Niletto, SLAME, Ternovoy, AMCHI, Straniza, PALATOFF, OWEEK и другие.

Музыкальную часть вечеринки своим новым треком открыли Niletto и Марко Джакомо. «Весь альбом – это творческий мир самого Марко. Он предложил мне эту песню и объяснил, как это видит. Мне понравилось! Ведь у меня все просто: я слышу музыку и начинаю поддерживать вайб и атмосферу», – поделился Niletto.

Отметим, что основными гостями презентации стали артисты, которых удалось открыть проекту «ПЕСНИ на ТНТ». На шоу они близко общались с Джакомо, и именно он часто оказывал им поддержку. Так, певца SLAME продюсер приметил практически сразу и заявил, что у него будет большое будущее. Так и произошло. Сейчас рэпер довольно популярен и уже летом планирует выпустить новые хиты. «Собираюсь делать новую музыку, и возможно, что вы услышите дуэты с кем-то из «QUAKE MUSIC». Мне кажется, что это будет интересно», - рассказал артист.

На данный момент в «QUAKE MUSIC» четыре артиста: ARS-N — хорошо известный зрителям с проекта «Песни», музыкальная панк-рок группа «ТВОЙ KRAШ» – скромный ботаник Феликс и гитарист в костюме из женского нижнего белья обращают на себя внимание с первых секунд, рэпер и профессиональный барабанщик MAUG и единственная девушка с сумасшедшей харизмой и мощнейшим голосом — YARCEVA.

Марко признался, что хотел бы видеть своих исполнителей отдельными фигурами, но при этом, чтобы они могли легко между собой взаимодействовать. «Хочется «трясти» музыкальную индустрию. Мы не боимся конкуренции!», – заявил создатель лейбла.