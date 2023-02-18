«Никто не виноват, что я родилась без руки»: автор песен Игоря Николаева выживает на последние копейки

Светлана Белявская — автор хитов многих певцов российского шоу-бизнеса. В перечень вошли Филипп Киркоров, Николай Басков, Лариса Долина и Михаил Шуфутинский. Однако больше всего девушка сотрудничала с Игорем Николаевым.

Написав тексты к «Королевству кривых зеркал», «Фантастике», «Разбитой чашке любви», Белявская еле выживает. Дело в том, что не хватает денег даже на еду.

Белявская получает пенсию по инвалидности в шесть тысяч рублей, поскольку с рождения у нее нет правой руки.

«Я не работаю… Какие у меня могут быть деньги? Никто не виноват, что я родилась такой, без руки, на то была воля Божья», — с печалью на глаза говорит Белявская.

Также Светлана отметила, что за хиты ей переводят от 500 рублей до тысячи.

Ранее Виктор Рыбин, музыкант группы «Дюна», запрашивал у чиновников Перми материальной помощи для Светланы. По словам певца, девушка — ранимый и талантливый человек, а власти должны поддержать поэтессу.