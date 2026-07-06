«Никто не считал фаворитами»: в финале шоу «Сокровища императора» победила неожиданная пара

Об этом сообщает телеканал ТНТ.

В третьем сезоне шоу 13 пар звёзд и их близких отправились в Китай, чтобы пройти испытания на скорость, выносливость и умение работать в команде. Каждую неделю одна пара покидала проект. В финал, который прошёл в китайском городе Чунцин, вышли три команды.

В числе финалистов оказались блогеры Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук — их команда носила розовые повязки. Вторую пару составили актёр Павел Деревянко и его супруга Зоя — «оранжевые». Третьей финальной парой стали артистка Екатерина Моргунова и её двоюродная сестра Кристина Арушанова — «фисташковые».

Участие в шоу далось финалистам непросто. Деревянко едва не развёлся с женой во время съёмок: напряжение от экстремальных испытаний довело супружескую пару до серьёзного кризиса. А блогеры Пинчук и Шкуро сумели получить иммунитет в одном из заключительных этапов, что позволило им избежать выбывания.

В финальном выпуске, который вышел 5 июля в воскресенье, пары проходили последние испытания. Одно из них требовало определять предметы на ощупь в непросвечивающих масках. За выполнение заданий участники получали либо иммунитет, либо чёрную метку.

В итоге команда-фаворит не дошла до суперфинала. Победителями стали участники, которых зрители не воспринимали всерьёз на протяжении 13 недель марафона.

Напомним, шоу «Сокровища императора» проводится на ТНТ уже третий год. Знаменитости вместе с друзьями, коллегами или членами семьи соревнуются за главный приз, проходя испытания в Поднебесной. Ведущие проекта — Ольга Бузова и Михаил Галустян.