«Никто меня не бил»: Полина Диброва вышла на связь из аэропорта с синяком под глазом

36-летняя Полина Диброва второй раз после развода с 66-летним телеведущим Дмитрием Дибровым продемонстрировала синяк под глазом и вновь заверила, что ее никто не бил.

Полина вышла на связь в своем Telegram-канале из аэропорта. Вместе с детьми экс-жена ведущего «Кто хочет стать миллионером?» отправилась в путешествие в Африку. При этом она сама акцентировала внимание на гематоме под левым глазом.

«Сидим в аэропорту. Расскажу вам про синячок, вот он», - разоткровенничалась Полина, показав лицо крупным планом.

По словам Дибровой, она была у косметолога и во время процедуры врач попала иглой в сосуд.

«Для тех, кому интересно. Никто меня не бил», - заверила Полина.

