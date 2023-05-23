Никто этого не знал: от чего на самом деле умер Лановой

Звезда «Офицеров» и «Семнадцати мгновений весны» Василий Лановой пережил своего сына Сергея на восемь лет.

Отпрыск замечательного советского актёра ушел в 37.

Мало кто знает, но официальная версия гибели – сердечный приступ – на самом деле лишь прикрытие, она не соответствует истине.

Сына народного артиста сгубили запрещенные вещества. От пагубного пристрастия Сергея сам актёр и его супруга Ирина Купченко пытались спасти, однако зависимость оказалась сильнее.

Как сообщает издание Киноафиша, Лановой-старший категорически не желал, чтобы информация об увлечениях сына утекла в массы. Поэтому в официальном заключении и стоит обтекаемая «сердечная недостаточность».

О настоящей причине гибели информация просочилась в СМИ лишь после того, как о трагедии рассказал в эфире шоу «Ты не поверишь» давний товарищ Ланового.

Известно, что кончина сына стала для Василия Семеновича большой трагедией: он будто утратил смысл своего существования.

Напомним, сам Лановой скончался в 87 лет от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.