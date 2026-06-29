«Никому особо не рассказывал о болезни»: умер актёр Андрей Усольцев из сериалов «Крепкие орешки» и «Невский»

Об этом сообщает портал «КиноТеатр.ру».

Усольцев окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького в 1990 году. К актёрской профессии он пришёл только в 2019 году, снявшись в сериале «Витязи». В его фильмографии всего пять работ, среди которых роли в популярных российских телесериалах «Великолепная пятёрка», «Крепкие орешки» и «Невский».

Артист страдал от тяжёлой болезни, однако держал свой диагноз в тайне. Последний раз на съёмочной площадке его видели полтора года назад. «Я слышал, что Андрей был болен. Но он никогда никому особо не рассказывал о болезни», — поделился один из коллег актёра в беседе с «Аргументами и фактами». Детали церемонии прощания и причина смерти не раскрываются.

Напомним, Усольцев также был известен как писатель. Он вёл уединённый образ жизни и редко появлялся на публике.