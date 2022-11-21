«Никому не нужна»: появились тревожные подробности жизни 85-летней Эдиты Пьехи

Карьера многих советских звезд заканчивается в забвении, однако некоторые артисты сами выбирают такой путь. Среди них Эдита Пьеха. Легендарная исполнительница предпочла затворнический образ жизни на старости лет.

Завершив карьеру на сцене, Эдита Пьеха перебралась в деревню Северная Самарка, расположенную под Санкт-Петербургом. Родные с ней не живут, поэтому присматривать за пожилой женщиной приходится домработнице.

Сама Эдита Станиславовна не раз жаловалась на одиночество. Она рассказала, что сейчас у нее серьезные проблемы со здоровьем, но при этом родственники навещают ее не так часто, бросив на произвол судьбы. По ее словам, внуки к ней практически не приезжают. Если позвонят – уже счастье.

После этого сенсационного признания журналистам Стаса Пьеху и Илону Броневицкую стали обвинять в том, что они бросили 85-летнюю артистку. Оправдываться наследникам пришлось в эфире НТВ в программе «Звезды сошлись».

Броневицкая рассказала, что на самом деле все не так, как описывает ее мама. Родственники постоянно с ней на связи, да и приезжают время от времени. Илона призналась, что, говоря об одиночестве, Эдита Пьеха имеет в виду поклонников, публику.

Все выходки матери и ее откровения с журналистами Броневицкая назвала «кокетством». По ее словам, Эдита Станиславовна уже давно не молода, да и покладистым характером никогда не отличалась, вот и происходит подобное время от времени.

Однако все-таки тревожные моменты в жизни легендарной исполнительницы все же есть. Илона рассказала, что у звезды усугубились проблемы с ногами. Она не может, да и не хочет выходить на прогулки. В доме всегда стоит инвалидная коляска, но Эдита Пьеха предпочитает просто подышать свежим воздухом на крыльце дома.

Ранее семейный скандал другой звезды попал в СМИ. Мать Александра Реввы заявила, что сын бросил ее.