Николаю Баскову запрещают встречаться с сыном
С кем только не приписывают романы знаменитому шоумену...
Среди его пассий в свое время засветились балерина Анастасия Волочкова, фотомодель Виктория Лопырева и еще с десяток не менее ярких советских лиц.
Однако мало кто вспоминает о Светлане Шпигель, девушке, с которой у оперного певца, похоже, всё было серьёзно.
Что послужило причиной их развода навсегда останется тайной, известно лишь, что брак, длившийся семь лет, оборвался внезапно и навсегда.
Ещё меньше информации о сыне Николая – Брониславе Баскове-Шпигель.
Шестнадцатилетний подросток, в отличие от звёздного папы, не ведёт публичного образа жизни и, по слухам, не вступал в контакт с отцом последние 12 лет.
Говорят, что Светлана категорически против их общения и делает все, чтобы Басков старший и Басков младший не пересекались с друг другом.
Пожалуй, бывшая и единственная супруга народного артиста России может считаться одной из самых роковых женщин в его жизни
ФОТО: Kashaev Pavel/East News