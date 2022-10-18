Николаю Баскову запрещают встречаться с сыном

С кем только не приписывают романы знаменитому шоумену...

Среди его пассий в свое время засветились балерина Анастасия Волочкова, фотомодель Виктория Лопырева и еще с десяток не менее ярких советских лиц.

Однако мало кто вспоминает о Светлане Шпигель, девушке, с которой у оперного певца, похоже, всё было серьёзно.

Что послужило причиной их развода навсегда останется тайной, известно лишь, что брак, длившийся семь лет, оборвался внезапно и навсегда.

Ещё меньше информации о сыне Николая – Брониславе Баскове-Шпигель.

Шестнадцатилетний подросток, в отличие от звёздного папы, не ведёт публичного образа жизни и, по слухам, не вступал в контакт с отцом последние 12 лет.

Говорят, что Светлана категорически против их общения и делает все, чтобы Басков старший и Басков младший не пересекались с друг другом.

Пожалуй, бывшая и единственная супруга народного артиста России может считаться одной из самых роковых женщин в его жизни

ФОТО: Kashaev Pavel/East News