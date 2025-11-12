Николай Хомерики снял новогоднюю комедию «Тик-так»: в прокате с 27 ноября

Режиссер Николай Хомерики, известный по сериалу «Чистые» и фильму «Белый снег», впервые обратился к жанру новогодней комедии. Его новая картина «Тик-Так», производством которой занимается продюсерский центр ArtMasters при поддержке Министерства культуры РФ, выйдет в широкий прокат 27 ноября. Дистрибьютором выступит компания «Центр Кино».

Для режиссера картина стала первым опытом работы с комедийным сюжетом на новогоднюю тематику. Ранее он получил известность благодаря таким проектам, как сериал «Чистые», фильмам «Белый снег» и «Море волнуется раз».

Главные герои – супруги-актеры, которые уже отрепетировали финал своей 15-летней семейной драмы под названием «развод». Но новогоднее чудо, а точнее – античудо, вносит в сценарий жесткие правки: во время выступления в ролях Деда Мороза и Снегурочки их буквально запирают в гримерке с бомбой. Ирония судьбы налицо: чтобы просто выжить, им придется заново научиться слышать друг друга, превратив трагикомедию своих отношений в историю выживания.

Николай Хомерики, режиссер подчеркивает: «Наш фильм поднимает непростую тему разводов, подчеркивая, что за любовь всегда стоит бороться. Не стоит спешить и расставаться, когда возникло недопонимание. Нужно постараться поговорить друг с другом, выяснить, что каждый из вас чувствует, какие есть проблемы. Особенно, если в семье дети».

Идею фильма поддерживает и генеральный продюсер. Борислав Володин, генеральный продюсер, руководитель экосистемы ArtMasters: «Это светлая и добрая история о семейных ценностях, которая будет близка и понятна взрослым и детям. Ведь главное чудо — это искренняя любовь. Наша команда в это верит и хочет донести душевное тепло до каждого в этот Новый год. Поэтому мы так кропотливо работали над сценарием, подбирали актеров и локации».

Главные роли в комедийной истории, после длительного кастинга, исполнили Егор Корешков и Александра Власова.

Егор Корешков, исполнитель роли Артема Савельева, делится впечатлениями: «Это очень понятная, близкая каждому ситуационно-человеческая комедия. В ней каждый узнает себя — в спешке, в недосказанности, в забавных попытках сохранить отношения. Мне было интересно уловить этот внутренний ритм, когда снаружи ты собран, а внутри — полный хаос. А еще фильм дал ощущение времени — как оно уходит, как его пытаешься догнать, остановить, обмануть».

Александра Власова, исполнительница роли Алёны Савельевой, добавляет: «Моя героиня – это собирательный образ девушки, женщины, которая устала от непонимания в отношениях, устала «тащить» все сама... Где-то она покажется стервозной, но в таком ее проявлении, в ее сарказме – много накопившейся боли. Думаю, многие узнают себя в нашей паре, и эта добрая, новогодняя история поможет им разобраться в себе».

Также в фильме принимает участие звезда шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко, исполнительница роли одной из героинь новогоднего спектакля: «Мой персонаж — это смелая и активная девушка Настя, которая волей судеб, подрабатывает аниматором в региональном ДК. Параллельно Настя работает зоопсихологом. Но что-то мне подсказывает, что ей все нравится!».