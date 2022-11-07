Николай Добрынин решился на пластическую операцию ради роли

К актеру Николаю Добрынину популярность пришла после сериала «Сваты», в котором он сыграл добряка Митяя. После этого проекта артисту стало поступать много предложений. Теперь «Орлова и Александров» – очередной знаковый сериал в карьере Николая. Здесь ему пришлось перевоплотиться в знаменитого Леонида Утёсова, и ради этой роли актёр решился на пластическую операцию.

«Коля сказал, что его Утёсов должен выглядеть молодо. Добрынин отважился на операцию по удалению мешков под глазами», - сообщил режиссёр сериала Анатолий Чижиков.

ФОТО: Ivanov Sergey/East News