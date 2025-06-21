Николай Цискаридзе потребовал перегладить кулисы перед спектаклем в Челябинске

Танцор, хореограф и ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе приехал в Челябинск со своими учениками. Увидев сцену перед выпускным спектаклем, балетмейстер потребовал заново погладить кулисы, так как они показались ему мятыми.

«Была генеральная репетиция, Николай Максимович заставил перегладить все кулисы», - приводит kp.ru слова учредителя фонда 2020 Ирины Текслер.

Сам Цискаридзе на встрече с поклонниками подтвердил, что всегда требователен к мелочам и делает все «настолько хорошо, насколько это возможно».

Артист также призвал зрителей обратить внимание на костюмы, сделанные специально для выпускного спектакля его учеников.

«Мы не воровали. И пачка сделана из того количества материала, из которого она должна быть», — заверил Цискаридзе.

Ранее Николай Цискаридзе рассказал, что в юности попал в больницу с тяжелой болезнью. По его признанию, если бы не помощь врачей, он мог бы умереть.