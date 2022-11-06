14:42, 06 ноября 2022
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Николай Басков испугал поклонников опухолью донельзя
В программе «Жизнь и судьба» Николай Басков рассказал много сокровенного в интервью, однако поклонников шокировал лишь внешний вид певца. Речь идет об опухоли лица.
Поклонники напугано начали обсуждать состояние здоровья артиста. Многие отметили, что быстрый набор веса может стать «тревожным звоночком» к ряду болезней.
Тем не менее, блогер Антон Суворкин раскритиковал поведение Баскова.
«Круассан семь раз в день... Упаси боже так заболеть», - упрекнул блогер.
Источник:Экспресс газета
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
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