Николай Басков испугал поклонников опухолью донельзя

В программе «Жизнь и судьба» Николай Басков рассказал много сокровенного в интервью, однако поклонников шокировал лишь внешний вид певца. Речь идет об опухоли лица.

Поклонники напугано начали обсуждать состояние здоровья артиста. Многие отметили, что быстрый набор веса может стать «тревожным звоночком» к ряду болезней.

Тем не менее, блогер Антон Суворкин раскритиковал поведение Баскова.

«Круассан семь раз в день... Упаси боже так заболеть», - упрекнул блогер.