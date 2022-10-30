12:39, 30 октября 2022
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Николай Басков «бросил» язвительный комментарий в Орбакайте
В прямом эфире шоу «Ну-ка, все вместе!» певица Кристина Орбакайте получила колкий комментарий от ведущего. Николай Басков назвал артистку перелетной птицей, намекая на ее метания между другими странами.
Отмечается, что Орбакайте с недавнего времени находится под ударом критики. Вероятными причинами являются бегство ее наследника в США и скандальные реплики ее матери Аллы Пугачевой.
Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News