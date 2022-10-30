Николай Басков «бросил» язвительный комментарий в Орбакайте

В прямом эфире шоу «Ну-ка, все вместе!» певица Кристина Орбакайте получила колкий комментарий от ведущего. Николай Басков назвал артистку перелетной птицей, намекая на ее метания между другими странами.

Отмечается, что Орбакайте с недавнего времени находится под ударом критики. Вероятными причинами являются бегство ее наследника в США и скандальные реплики ее матери Аллы Пугачевой.

Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News