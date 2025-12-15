«Никогда в жизни»: Гарик Мартиросян отреагировал на возможность заменить Ивана Урганта на Первом канале

Юморист и шоумен Гарик Мартиросян рассказал, почему отказался заменить уехавшего из России Ивана Урганта в вечернем шоу.

В интервью Надежде Стрелец для ее YouTube-канала комик также заявил, что ему не нравится идея быть ведущим собственной передачи.

Бывший продюсер Comedy Club опроверг слухи о том, что он якобы заменит экс-коллегу по комедийному проекту «Прожекторперисхилтон» в «Вечернем Урганте» на Первом канале. По его словам, он бы не согласился сесть на «место Ивана» ни за какие деньги. Даже если бы у шоу поменялось название.

«Это некрасиво, зачем так делать? Это его шоу! Я не знаю, какая там ситуация сейчас, но даже если бы сказали, что этого шоу больше никогда не будет: "Давай сделаем "Вечерний Мартиросян". Я бы сказал, ну, вы что, ребят, о чем вы говорите вообще? Никогда в жизни», — объяснил 51-летний Мартиросян.

