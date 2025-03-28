«Никогда ни о чем не жалею»: Ева Польна в новом образе высказалась о возрасте

Певица Ева Польна стала гостьей шоу «Мурзилки Live» и в эфире «Авторадио» порассуждала о возрасте. Она исполнила свои хиты и рассказала о новом направлении – музыкальный туризм.

В преддверии юбилея Польна раскрыла свое главное достижение – оставаться собой.

«Вот за что могу поставить жирную галочку – это то, какая я сегодня, какой вы меня видите. Никогда ни о чем не жалею и не смотрю назад. Главное – я делаю музыку, которую хочу, меня окружают близкие люди, а новые поколения поют мои песни», – поделилась звезда.

Ева была в студии в новом образе – в костюме красного цвета и с короткой стрижкой. В эфире «Авторадио» певица объявила о своих выступлениях «Ультрафиолет».

«Я ветеран рейва. Мы делаем эти концерты специально для тех, кто любит танцевать везде – хоть в Кремле, хоть на Луне! У нас каждый раз есть тема. Уже была вечеринка «белая», «код красный», а это «ультрафиолет». Почему? Хочется бодрости духа и тела. Никто не отменял цветотерапию, будут самые ядреные цвета на сцене», – рассказала артистка.

Знаменитость также отметила, что сейчас набирает популярность новое направление – музыкальный туризм. Это когда фанаты путешествуют по тем городам, где проходят концерты их кумиров.

«Мы стали провозвестниками этого движения. Люди ездят с нами по стране, слушают концерты и открывают новые города», – добавила Ева.